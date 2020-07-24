Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", впечатлила новым обаятельным образом

Как сообщает Politeka.net, фото знаменитости появилось на странице в Instagram.

"Совсем скоро выходные. Чем планируете заняться? 😋", - подписала публикацию Татьяна Кравченко.

На снимке актриса позирует в легком домашнем образе. На ней можно заметить яркую оранжевую футболку с забавным рисунком, а на голове завязан платок в красный горошек. Сама Татьяна Кравченко смотрит в камеру с радостной улыбкой, которая светится счастьем и радушием.

Пользователи социальной сети оценили внешность звезды популярного сериала и оставили много положительных комментариев:

"Рванем на дачу, сайку строить для 'Черчиля'!!!)))) 😍😍😂😂 Когда же мы увидим Сватов??? Очень по вам по всем скучаем!!! Этот прекрасный фильм, обожаем его пересматриваю по несколько раз и просто отдыхаем!! Спасибо вам всем, за этот фильм!!!"; "Красавушка!"; "Я Вас люблю, обожаю. Валюхаааа"; "Красотка! Самая лучшая!💖👍"; "Вы просто 👍👍👍 как я вас обожаю😘😘😘".

Ранее Татьяна Кравченко удивила фанатов растрепанным видом. На одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Кравченко предстала с растрепанной прической, но неизменной красной помадой на губах и лучезарной улыбкой.

Напомним, Валюха из "Сватов" с красными губами потрясла внешним видом, актриса помолодела на глазах: фото.