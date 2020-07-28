Відома телеведуча Ольга Бузова показала незвичайний образ і задала важливе питання
На фото Ольга показала себе в чорній сукні без білизни. Образ Бузова доповнила яскравим макіяжем і прикрасами, а волосся вирішила залишити розпущеним. Зірка посміхалася на камеру і демонструвала ідеальну фігуру, яку підкреслило сукню. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Mira me bebeè
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Як вам наш трек, мої хороші?", - написала Бузова.
Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:
"Класний, легкий танцювальний", "Дуже красива дівчина", "Не дуже", "Мені як жіночому психологу, подобається!", "А мені не подобається", "Як перекладається назва ?", "Яка ти худа, Оля", "Наша найкрасивіша "Слухаю з моменту релізу Олечка", "Класний трек! Можна потанцювати) "Хто любить Ольгу Бузову, я люблю Ольгу Бузову".
Повідомлялося, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здалася в новому літньому образі.
На знімку Оля Бузова позує в холі будівлі перед скляними дверима. Вона вбралася в червоний топ, вигідно підкреслив її груди, а також у чорну куртку, яку спеціально спустила. Дівчина стала напівбоком і злегка нахилилася вперед, щоб показати всі принади своєї фігури.
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