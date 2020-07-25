34-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова сверкнула роскошной фигуркой на пляже

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в оранжевом бикини, передает Politeka.net. Бузова позировала возле камня на фоне красивой воды. Видно было, что погода певицу не баловала, но она все равно была настроена решительно.

«Мечтаю вернуться сюда вновь, уже со своим выступлением», - написала артистка.

Кроме этого, Бузова записала видео на свою новую песню. Она стала танцевать в купальнике возле воды. Красотка зажгла под новый трек, призвав своих поклонников записывать видео для ТикТок с ее новой песней.

За день пост красавицы оценили почти 500 тысяч раз, а видео с танцем посмотрели почти 3 млн раз. Не сдержалась и оценила видео российская певица Анна Семенович. Под фото Бузовой оставили много комментариев.

«Какая фигура!», «Оля, фигура огонь! Столько сил вложила», «Ольга, Вы большая умница», «Очень красивая! Я обожаю тебя», «Ты шикарная!», «Просто бомба», «Нереальная», «Какая ты худышка», «Сухарь, мужика себе найди», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Бузова приняла участие в съемках, сделав себе модную прическу. Девушка позировала в красивом платье, засветив свою татуировку на спине.

Напомним, что эпатажная Бузова кардинально сменила имидж, звезду просто не узнать: "Без лифа бомба".

А еще Politeka писала, что уставшая Бузова устроила на улице необычные съемки в одном банном халате: "Уже давно не девочка!".

Также Politeka сообщала, что Бузову в черном белье жестко высмеяли после домашнего видео: "У самой торчат...".