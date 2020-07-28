Известная телеведущая Ольга Бузова показала необычный образ и задала важный вопрос

На фото Ольга показала себя в черном платье без белья. Образ Бузова дополнила ярким макияжем и украшениями, а волосы решила оставить распущенными. Звезда улыбалась на камеру и демонстрировала идеальную фигуру, которую подчеркнуло платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Mira me bebè

Как вам наш трек, мои хорошие?", - написала Бузова.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классный, легкий танцевальный", "Очень красивая девушка", "Не очень", "Мне как женскому психологу, нравится!", "А мне не нравится", "Как переводится название ?", "Какая ты худая, Оля", "Наша самая красивая "Слушаю с момента релиза Олечка", "Классный трек! Можно потанцевать) "Кто любит Ольгу Бузову, я люблю Ольгу Бузову".

Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова показалась в новом летнем образе.

На снимке Оля Бузова позирует в холле здания перед стеклянной дверью. Она нарядилась в красный топ, выгодно подчеркнувший ее грудь, а также в черную куртку, которую специально приспустила. Девушка стала полубоком и слегка наклонилась вперед, чтобы показать все прелести своей фигуры.

Напомним, Бузова плотно прижалась к соблазнительным подружкам

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