Известная телеведущая Ольга Бузова показала необычный образ и задала важный вопрос
На фото Ольга показала себя в черном платье без белья. Образ Бузова дополнила ярким макияжем и украшениями, а волосы решила оставить распущенными. Звезда улыбалась на камеру и демонстрировала идеальную фигуру, которую подчеркнуло платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Mira me bebè
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Как вам наш трек, мои хорошие?", - написала Бузова.
Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:
"Классный, легкий танцевальный", "Очень красивая девушка", "Не очень", "Мне как женскому психологу, нравится!", "А мне не нравится", "Как переводится название ?", "Какая ты худая, Оля", "Наша самая красивая "Слушаю с момента релиза Олечка", "Классный трек! Можно потанцевать) "Кто любит Ольгу Бузову, я люблю Ольгу Бузову".
Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова показалась в новом летнем образе.
На снимке Оля Бузова позирует в холле здания перед стеклянной дверью. Она нарядилась в красный топ, выгодно подчеркнувший ее грудь, а также в черную куртку, которую специально приспустила. Девушка стала полубоком и слегка наклонилась вперед, чтобы показать все прелести своей фигуры.
Напомним, Бузова плотно прижалась к соблазнительным подружкам
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