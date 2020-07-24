Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала чувственное фото на фоне моря и заговорила о важном

Так, девушка решила рассказать о празднике - именинах, которые празднует и с которыми поздравляет всех обладательниц этого имени. Под домашним кадром, на котором Бузова позировала в одном банном халате, пользователи написали довольно много разных комментариев, передает Politeka.net.

Так, сегодня, 24 июля, день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги🙏🏼 Она родилась в 890 году (ныне Псковская область), была супругой великого князя Киевского Игоря и первая из правителей Руси приняла христианство.

«Мои любимые, от всей души поздравляю с именинами всех, кто назван именем Ольга💐🥰 (в переводе со скандинавского означает «светлая» или «священная»).

Святая Ольга отличалась лучшими качествами настоящей женщины - мудростью и добротой, красотой и благородством, чистотой души и верностью. ❤️ Она успешно управляла государством и вошла в историю как основоположница христианства на Руси. Крестивший Русь в 988 году, великий князь Владимир, был её внуком.

Спасибо за добрые поздравление и молитвы @batyushkaonline 🙏🏻 А среди моих подписчиков есть Олечки?)) Отмечайтесь цветочками в комментариях🌼🌷🌺🌸🌹 С праздником, мои хорошие!!! С любовью, навсегда ваша Оля😘», - написала Бузова под постом.

Пользователи сети сразу же отреагировали:

«С праздником Вас и меня получается 💐🤗💐», «Оля ты очень красивая», «Всех Олечек с праздником! И меня тоже!🌼», «Красотка 😍😍 с праздником тебя ❤️😍», «У меня два имени Алиса это меня так зовут),а Оля это крестили)🤗💖», «С праздником, Оля! ❤️❤️❤️ ( У меня кстати мама Оля 😁♥️))», «Жаль, что встреча не состоится😔»Олечка я от всей души поздравляю тебя с днём Ангела ❤️❤️❤️».

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм девушка показала необычный ролик, связанный с темой лишнего веса. После выхода из карантина все беспокоились о том, что сильно поправились, Ольга также не могла остаться в стороне данной темы.

Оставшись в одном черном белье, звезда стоит рядом с цветами, а потом не своим голосом просит ее сфотографировать в этих же цветах только так, чтобы она не выглядела "жирной". Оператор поднимает камеру выше и выше, однако в итоге все равно констатирует, что та "жирная". В ответ Бузова кипит от досады, сотрясая руками и якобы психуя.

«На сколько поправились за время карантина? 🐷😂😂😂», - пишет Ольга под новым постом.

Пользователи сети тут же поспешили ответить:

«Мне одному кажется что Бузова наоборот похудела», «Это не про тебя», «Ты просто крутая и ненадо худеть тебе», «Эта шапка на тебе просто песня! Череп в 2 раза больше», «Говорит что жирная, а у самой ребра торчат, выдохни уж, а то задохнёшься», «Зачем вы снемаете видио в нижнем белье? Вы уже давно не девочка! Господи🤦‍♂️🤦‍♀️», «Ты Коряга старая, а не жирная 😝», Ой поправились 😆 мы ... Вы как всегда идеальна», «Где там жир ? 😂».

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