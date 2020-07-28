Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі показала себе дуже спокусливій образі

На фото Емілі показала себе в помаранчевому бікіні, який складався майже з вірьовок. Красуня без сорому демонструвала свій бюст і пишну п'яту точку, які були в ідеальній формі. Зірка на одному з кадрів навіть потягнула за мотузочки трусиків, роблячи знімок максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Пряна", "Я сумую за тобою, Емі", "Відмінно", "Королева", "Ах, ось це тіло", "Дразнишься", "Ніколи не залишай мене, моя любов".

Раніше ми повідомляли, що популярна модель Емілі Ратаковскі наплювала на сором, блиснувши розкішними формами в крихітному купальнику.

На опублікованій фотографії Ратаковскі позує за краще задерті вгору руками, з-за чого в кадр потрапили розкішні принади знаменитості. Як можна помітити, наряд максимально підкреслює її розкішну фігуру. Це стало причиною яскравих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі вразила несподіваним фото.

На цей раз Ратаковски в мереживній білизні позує в продуктовому магазині. Модель сіла просто на морозильну камеру. При цьому в руці вона тримає запальничку, в якій горить вогонь.

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А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковски в бікіні показала, як виглядає рай

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