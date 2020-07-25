Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сразила откровенным фото

На фан-странице в Инстаграм опубликовали фото, на котором красотка предстала в необычном соблазнительном купальнике, передает Politeka.net. Модель натянула на свои пышные формы миниатюрный купальник, который едва смог прикрыть ее грудь и другие интимные места. Особой пикантности фото добавили веревочки, которые Эмили обвязала вокруг талии. Красотка стояла возле забора.

Судя по фото, Ратаковски только проснулась, так как ее волосы были сильно растрепаны. Рядом с ней стояла ее собака – частый гость на фото модели.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски устроила съемку в продуктовом магазине. Все бы ничего, но на девушке осталось лишь кружевное белье. Модель уселась просто на морозильную камеру, держа в руке зажигалку. Образ красотки получился очень горячим.

Кроме этого, недавно Эмили сверкнула роскошной фигурой в домашней одежде. Модель была в джинсах и соблазнительной короткой кофточке, которая едва смогла прикрыть грудь красотки. Девушка позировала возле зеркала, низко спустив штаны. Ее талия смотрелась просто превосходно, а широкие джинсы только усилили акцент, сделав бедра шире, чем они есть на самом деле.

Напомним, что Ратаковски показала свои "сладости" на камеру в слишком пикантном ракурсе: "Смотрите в глаза!".

А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски сверкнула упругими формами в одном кружеве: мечта всех мужчин.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Ратаковски пленила прелестями в мини-бикини, вид сзади впечатляет: «Бомба».