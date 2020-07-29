Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала себе в незвичному образі

На фото Зарицька показала себе в сорочці і топі. Образ красуня доповнила стильними окулярами. Варто відзначити, що в Олександри щось дивне з бровами, їх практично не видно на фото. Зірка показала себе дуже близько, демонструючи яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Ух, ось це номер".

Раніше ми повідомляли, що солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька блиснула неймовірною красою на червоній доріжці.

Так, Зарицька з командою прийшла на ювілейну програму Каті Осадчої, яка проходила в ботанічному саду Києва.

Повідомлялося, що 27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, здивувала чуттєвим фото на березі моря.

Олександра постала з головою, замотаної в рушник і з накинутим на плечі парео.

Співачку зняли збоку і трохи ззаду. Зарицька кинула хижий погляд через плече. Яскравий макіяж з чорними стрілками вдало доповнив її образ - забуваєш навіть про рушник.

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