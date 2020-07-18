27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, впечатлила ярким пятничным образом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сверкнула пышной красотой.

Так, Зарицкая эффектно приспустила с одного плеча рубашку, засветив кружевной лифчик. На одном из фото красотка прикрылась рукой, но уже на следующем бесстыдно выставила все прелести напоказ. Девушка кинула томный взгляд в камеру, "убив" хищным взглядом. Яркий макияж со стрелками дополнил ее роскошный образ.

"Гарної всім п’ятниці😈 хто куди сьогодні?🤟🏼", - подписала кадры звезда.

Поклонники кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая певицу комплиментами в комментариях. Солистку KAZKA сравнили с дикой кошечкой.

"Боже яка гарна😍♥️"

"Хищница🔥👀"

"Женщина-кошка, 🔥🔥🔥"

"Саша, Ви просто розкішні!"

"Ви схудли"

"Казка Казкова 🔥"

"Ох и горячая кошечка !!!! 🔥😍"

Ранее мы сообщали, Зарицкая с необычным макияжем ошеломила публику своим решительным настроем. Девушка продемонстрировала неземную красоту.

«Настроена на август решительно», — коротко говорится в подписи к фото.

«Кошачьи глазки», «брови супер», «мейк отпад», «огонь», «королева», «огонь брови же», «ты лучшая», «вдохновляет», «огонь», «сладенькая», — откликнулись фанаты в комментариях.

Также мы писали, как Александра взбудоражила домашними кадрами, будучи в черной майке. Артистка без тени смущения всунула в камеру впечатляющее декольте, от которого перехватывает дыханием. При этом певица показала лицо без косметики.

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