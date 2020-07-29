Єлизавета Василенко з серіалу "Школа" і співачка Надя Дорофєєва з'явилися разом
На фото Ліза була в топі і джинсах, а поруч стояла Надя в топі і спортивних штанях. Образ Дорофєєва доповнила стильними окулярами. Красуні позували біля стіни і посміхалися на камеру. На другому знімку дівчата вже були в інших позах. А ось у ролику, який додала Василенко в пост, вона зображує "козу". Після цього Дорофєєва починає голосно сміятися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Дві ікони", "Обожнюю", "Кози", "Сонячні такі", "Солодкі Богині", "У мене така ж реакція була", "Гарненькі".
Повідомлялося, що популярна українська актриса Єлизавета Василенко похвалилася красою крупним планом.
Так, на фотографіях Василенко позує, сидячи на даху будинку з елегантною зачіскою і пікантному вбранні.
Повідомлялося, що модель, блогер і актриса Єлизавета Василенко, яка стала популярною після виходу серіалу "Школа", показала ніжне фото на заході сонця.
Вона тримала в руках іграшку і посміхалася на камеру. Варто відзначити, що дівчина була при повному параді: у неї були накручені волосся і зроблений яскравий макіяж. Вона завдала собі помаранчеві тіні - один із трендів 2020 року.
Нагадаємо, юна зірка "Школи" позбулася ліфчика і виставила напоказ пружні форми
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