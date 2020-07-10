Звезда сериала "Школа", украинская актриса Елизавета Василенко сверкнула роскошной фигурой в тесном топе
На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в повседневной одежде, передает Politeka.net. Девушка была одета в белый топ, джинсовые шорты и теплую кофту. Свитер она скинула с себя, засветив пышные формы. Девушка надела под топ кружевное черное белье, которое без стыда продемонстрировала поклонникам.
Девушка устроила фотосессию на закате солнца, благодаря чему ее фото получились очень нежными и летними.
За три часа пост звезды собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Солнышко», «Как всегда, самая лучшая», «головка закружилась», «Барби», «Что за солнце в ленте», «Зайка», «Просто невероятная», «Красивая», Прекрасная», «Шикарная», «Ааааа! Люблю тебя, и до сих пор мечтаю, что бы лайкнула мне хоть одну фотку», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Елизавета Василенко позировала в коротком платье и кроссовках. Девушка расселась на столе и соблазнительно выгнулась, чтобы показать свои стройные ножки. Кроме этого, звезда «Школы» засветила свои округлые бедра. Стоит отметить, что с момента съемок сериала Лиза подросла и стала очень горячей красоткой.
Напомним, что Лиза Василенко из «Школы» обтянула сочные формы "змеиной" шкурой: "Вааау, какая...".
Как сообщала Politeka, Лиза Василенко сверкнула красотой в экстремальном мини: «Ну что за чудо».
Также Politeka писала, что Лиза Василенко пикантно обрезала глубокое декольте на фото: "Богиня и точка".