Известная украинская актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала смелый образ

На фото Василенко показала себя в платье с огромным декольте и стильной прической. Красотка дополнила образ стильным мейкапом, показывая свою внешность максимально близко. Елизавета, как можно заметить, не использовала фотошоп в этот раз или внести незначительные коррективы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Богиня", "Ослепила", "Я ослеп от твоей красоты", "Какая же ты красивая", "Богиня и точка", "Лиза, заметь, ты самая лучшая", "Солнышко".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» поразила красотой на отдыхе.

«напиши в комментариях почему подписан на меня. Мне очень интересно узнать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Василенко позирует на улице с мягкой игрушой. В руках у нее можно заметить мороженое.

«Очень хотелось узнать тебя поближе», «вау, красотка!», «невероятная красота! Так держать», - пишут ее поклонники под фотографией, которую красотка опубликовала в социальных сетях в тот день.

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