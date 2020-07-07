Популярная украинская актриса и модель Елизавета Василенко, которая прославилась после роли в сериале «Школа», очаровала образом в мини юбке

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка позировала на улице со стаканом напитка из кафе. Она была одета в белую футболку и клетчатую мини юбку. Образ соблазнительной школьницы девушка дополнила очками. Красотка улыбалась и показывала язык своим фанатам.

За несколько часов пост актрисы собрал почти 70 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ты такая красивая», «Ну что за чудо», «Вау», «Солнышко», «Самая лучшая», «Звезда, цем тебя», «Ну шикарная просто», «Очень красиво», «Королева», «самая лучшая малышка», «богиня», «Принцесса», «Ооочень красивая», «Лиз, снимай почаще на ютуб, пожалуйста! Так охото увидеть что-то по типу макияжа, луков и тд.», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко позировала перед камерой в ярком розовом топе с длинными рукавами. Тонкая ткань со змеиным принтом обтянула груди и тонкую талию звезды. Модель распустила длинные волосы, что придало особой пикантности кадру.

Кроме этого, недавно Василенко поделилась фото со своего дня рождения. Девушка устроила пижамную вечеринку, на которую позвала всех друзей.

Напомним, что Лиза Василенко из «Школы» засветила пышные прелести в тесном топе: «Выросла девочка».

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко пикантно обрезала глубокое декольте на фото: "Богиня и точка".

Также Politeka писала, что Лиза Василенко эффектно выпятила пятую точку в экстра-мини: "Крошка".