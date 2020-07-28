Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кім Кардашьян, похвалилася вражаючими вигинами

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в "Instagram".

На знімку турецька Кардашьян позує сидячи на терасі з видом на місто. Модель одягнена в міні-шорти і коротку щільно облягає блузу, яка застібнута на один гудзик. Виглядає, неначе пишні груди Бахарі ось-ось розірве тісне вбрання.

Одяг на турецькій Кардашьен чорно кольору, що дуже оффектно виглядає з її темними волоссям.

Образ доповнює яскравий макіяж.

«Вона просто ідеальна», «Гаряча дитинко», «Красуня», «Погана дівчинка», «Божественно», «Привіт, ангел», «гаряча красуня», - захоплюються фігурою моделі в Мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі блиснула розкішної фігуркою в комбінезоні. Дівчина приміряла нетиповий для її фігури костюм, але сів він на неї ідеально. Комбінезон не приховав її пишні форми, а, навпаки, зробив на них акцент. Округлі стегна Бахарі були сильно обтягнуті щільною тканиною, а груди ледве не випала з відвертого вбрання.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі не змогла втримати "персики" в королівському декольте: "Справжня лялька".

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве вмістила свій скарб у величезне декольте: "Смачні дыньки".

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі полонила розміром «м'ячиків» у тісному купальнику з мотузок: «Східна принцеса».