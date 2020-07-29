Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе під час прогулянки

На фото Чехова показала себе в комбінезоні і кросівках, а доповнила образ стильними окулярами. Анфіса їхала на велосипеді по доріжці, показуючи себе на тлі дерев. Зірка знялася біля лавочки, а також прогулялася по лісі. Фото вийшли сонячними та мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я жінка і я вибираю сама. І найголовніше що я вибираю - це бути собою! А не підлаштовуватися під стандарти, вимоги чоловіків, застарілі правила суспільства!

Нам, жінкам, у всі часи доводилося відстоювати своє право бути собою!

А простий Велосипед зробив для емансипації жінок більше, ніж що-небудь ще в цьому світі.

Так, наприклад, тільки завдяки велосипеду, жінкам дозволили носити брюки", - написала Чехова.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не впізнала Вас на фото, інша зачіска, і зовсім інший образ. Велосипед — це здорово!", "Класні фотки", "У чому принципова різниця між жіночим і чоловічим велосипедом? Я думала, що вони унісекс", "Бомба", "Комбінезон вогонь", " Піді мною затишна ліжко,замітає кружляє заметіль..У снах Я бачу юну мадмуазель..", "Так! Ця жінка на велосипеді — дуже гаряча!", "Аж почав фантазувати".

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