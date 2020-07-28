Нова кохана 35-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Гірняк захопила ніжним роликом

Після повернення з відпустки дівчина вразила фанатів ніжним роликом, в якому позувала на тлі живописної природи в модній нюдовій сукні. Як відомо, фактично кожен образ Христини фанати обговорюють досить бурхливо, тому їй доводиться також часто розповідати про своєму стилі і відзначати магазини, в яких вона одягається.

«O R A!🕊 Не відкладай на завтра своє життя!», - написала Крістіна.

Ось що написали дівчині шанувальники у відповідь на чуттєвий пост:

«як красиво😍😍😍», «Я за тобою по п'ятах... ❤️», «Неймовірно 💔», «Як гарно, Ви чарівні 😍❤️», «Ніжність💫», «Втілення жіночності та ніжності, милуюся і восхищаю Вами, Вашою мудрістю😍», «Клас ❤️❤️❤️», «Нереально красиво. Молодець», «Неймовірно❤», «😍😍😍😍😍це дуже красиво!», «Гарно так😍», «Заворожуюче) ніби фрагмент з якогось фільму або кліпу😍😍», «Це де таке поле ?», «Як це прекрасно ♥️», «Сяй 🧡», «Шикарно!👍🔥🔥🔥 Заворожує!😍☀️ Переглянула вже 5 разів😁 Дуже❤️».

Не так давно Остапчук відверто заявив, що з Христиною Гірник він щасливий і більше не буде приховувати цього. Тепер пара активно ділиться спільними фото, радує розважальними роликами і пише цікаві пости в соціальній мережі Instagram.

Христина розповіла цього разу про свій відпочинок з Володимиром під час карантину.

«Відпочинок в період пандемії!✅⛔️? Стосовно себе скажу, що саме цей відпочинок я чекала як ніякий інший. Здавалося б, що ми і так 2 місяці відпочивали, але...Вибрали Туреччину, так як вибір невеликий. І не пошкодували. Давненько не була в Туреччині, так і в ultra all inclusive A la carte! Це чудово!

Їла, їла, пила, пила, спустошувала Міні бар щодня, у загальному путівку відбила максимально! 😂

Готель про який я чула різних відгуків, але скажу свій - готелю тверда 5! Жили ми в номері «Lagune» Зі своїм басейном і видом на море. Але, чесно, басейном скористалися всього один раз! Номери дуже чисті, прибирали 2 рази, якщо не частіше!

▫️Ну а білосніжний пісок і чисте Егейське море, думаю, коментарів не потребують!⠀ Однозначно - так, я повернулася!! Але ще хочу підмітити, що готель для спокійного відпочинку і для відпочинку з дітками ідеальний! Якщо ж ви любите пінні дискотеки і шум до 5 ранку, то це не сюди!», - розповіла Христина про відпочинок з Володимиром.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.