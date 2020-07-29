Донька легендарного актора Михайла Боярського Єлизавета показала себе і розповіла про весілля

На фото Ліза позувала в кофті і штанях. Вона застрибнула на ручки до свого чоловіка Максима. Чоловік був у картатій сорочці та джинсах і міцно обіймав дружину. Боярська показала кілька фотографій, на яких вона разом з чоловіком. Як виявилося, у дочки Боярського сьогодні річниця весілля - 10 років. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І..... сьогодні рівно 10 років з дня нашої з @maxim_matveev_ весілля! Якщо б мені дали б ще 100 життів, у кожної з них я б хотіла бути твоєю дружиною! Люблю", - написала Боярська.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасне збіг осіб і душ, навіть адмірал меркне. Щастя і плідних робіт, на яких ми будемо вчитися жити...", "Рожеве весілля - це прекрасно. Всього вам світлого і доброго в спільному житті", "Щастя вам у кожному прожитий день, дуже красива пара", "Ви чудова пара. Ви навіть зовні дуже схожі з Максимом. У вас споріднені душі", "Лапочки", " найкраща, красива, талановита пара, вітаю, бажаю завжди бути такою щасливою вічно!", "Приголомшливі", "и дуже красива пара. Дивлячись на вас, посміхаються очі, а в серці розливається радість від відчуття щастя! Нехай у вашому спільному житті по дорозі любові буде ще багато казково прекрасних днів!".

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