Дочь легендарного актера Михаила Боярского Елизавета показала себя и рассказала о свадьбе

На фото Лиза позировала в кофте и штанах. Она запрыгнула на ручки к своему мужу Максиму. Мужчина был в клетчатой рубашке и джинсах и крепко обнимал жену. Боярская показала несколько фотографий, на которых она вместе с супругом. Как оказалось, у дочери Боярского сегодня годовщина свадьбы - 10 лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И..... сегодня ровно 10 лет со дня нашей с @maxim_matveev_ свадьбы! Если бы мне дали бы ещё 100 жизней, в каждой из них я бы хотела быть твоей женой! Люблю", - написала Боярская.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасное совпадение лиц и душ, даже адмирал меркнет. Счастья и плодотворных работ, на которых мы будем учиться жить...", "Розовая свадьба - это прекрасно. Всего вам светлого и доброго в совместной жизни", "Счастья вам в каждом прожитом дне, очень красивая пара", "Вы чудесная пара. Вы даже внешне очень похожи с Максимом. У вас родственные души", "Лапочки", " Самая лучшая, красивая, талантливая пара, поздравляю, желаю всегда быть такой счастливой вечно!", "Потрясающие", "ы очень красивая пара. Глядя на вас, улыбаются глаза, а в сердце разливается радость от ощущения счастья! Пусть в вашей совместной жизни по дороге любви будет ещё много сказочно прекрасных дней!".

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