"На все життя"

Фото Алли Пугачової з її чоловіком Максимом Галкіним сколихнуло мережа

Як повідомляє Politeka.net, фото Примадонни з возвобленным з'явилися в соціальній мережі "Instagram" на фан сторінці, присвяченій їх дочці Єлизаветі Галкіної.

На знімку радісні Пугачова і Галкін зображені удвох.

Фотографія викликала хвилю розчулення. Користувачі мережі впевнені, що саме так виглядає справжня любов. Водночас відзначається, що Галкін виглядає постарілим.

«На все життя❤️❤️❤️», «Це любов, що без грошей робить тебе багатим. Це любов, про яку, в книжках ти читав колись...», «Любою вас обох, ви класні...)))) Щастя вам і здоров'я», «Чарівна пара!! Завжди вам бути щасливими і закоханими!!!», «Завжди приємно на вас подивитися», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, перша зустріч майбутнього подружжя відбулася в 2001 році на фестивалі «Слов'янський базар» у Вітебську, де у Галкіна був сольний концерт. Один одному їх представив тодішній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров.

У 2008 році Пугачова і Галкін перестали приховувати свої стосунки, а ще через три роки, 23 грудня 2011-го, уклали шлюб. 18 вересня 2013 році в зірковій родині народилися близнюки. Тоді Аллі було 64 роки, а Максиму — 36 років.

В 2018 році Алла Пугачова і Максим Галкін повінчалися.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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