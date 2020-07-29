Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе в сміливому образі

На фото красуня позує в футболці. Зірка позувала досить близько, тому іншого одягу не видно було. Волосся Мішель залишила розпущеним, а сама вирішила залишитися без макіяжу. Андраде була в цей раз на природі і можна помітити на тлі дерева. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пам'ять", - підписала фотографію Мішель.

Фанати, включаючи Нікітюк, поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що за усмішка?", "Я не можу налюбоватьсья", "Яка ти красива", "Дуже мила фотографія", "Ти такий квіточка", "Можна більше таких фото?", "Намистинка", "Промениста посмішка, без макіяжу і вся світишся. Красуня!", "Булочка з корицею", "Ти мій кумир, теж хочу бути такою як ти життєрадісною".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап, показала, як вона виглядала під час зйомок нового кліпу.

На кадрах Мішель одягнена у вузький топ, схожий на купальник, штани, а зверху накинутий піджак. Дівчина, млосно дивиться в кадр, хоча половина її обличчя знаходиться в тіні. Фотограф створив чарівну атмосферу, яка додає шарму зірці.

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