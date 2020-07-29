Настя Каменських, Світлана Лобода, Тіна Кароль та інші зірки показали себе на підборах

На першому фото показала себе Настя Каменських. Красуня була в велотреках і картатому піджаку, а доповнила образ стильними окулярами і червоними туфлями. Волосся зірка залишила розпущеним, роблячи образ максимально зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже Оля Полякова. Красуня була в шикарній сукні з великим декольте у вигляді прозорої сітки, а волосся залишила розпущеним. Зірка доповнила образ великими підборами, демонструючи вражаючу довжину ніг.

На третьому місці опинилася Тіна Кароль. Зірка позувала в зеленому костюмі, а образ доповнила чорним піджаком і каблуками. Волосся у співачки були розпущені, поки вона демонструвала довгі ноги на сцені.

На наступному кадрі Світлана Лобода. Зірка була в червоній сукні, в якому одна нога залишилася за її межами. Образ співачка доповнила босоніжками, а також яскравим вечірнім мейкапом.

На п'ятому кадрі показала себе Ані Лорак. Красуня була в шикарному платті і без білизни, а образ доповнила великими підборами. Зірка позувала на сцені, показуючи себе на весь зріст. На фото можна легко оцінити довгі ноги співачки, яка їх не приховує.

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