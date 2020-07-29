Настя Каменских, Светлана Лобода, Тина Кароль и другие звезды показали себя на каблуках

На первом фото показала себя Настя Каменских. Красотка была в велотреках и клетчатом пиджаке, а образ дополнила стильными очками и красными туфлями. Волосы звезда оставила распущенными, делая образ максимально дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже Оля Полякова. Красотка была в шикарном платье с большим декольте в виде прозрачной сеточки, а волосы оставила распущенными. Звезда дополнила образ большими каблуками, демонстрируя впечатляющую длину ног.

На третьем месте оказалась Тина Кароль. Звезда позировала в зеленом костюме, а образ дополнила черным пиджаком и каблуками. Волосы у певицы были распущены, пока она демонстрировала длинные ноги на сцене.

На следующем кадре Светлана Лобода. Звезда была в красном платье, в котором одна нога осталась за его пределами. Образ певица дополнила босоножками, а также ярким вечерним мейкапом.

На пятом кадре показала себя Ани Лорак. Красотка была в шикарном платье и без белья, а образ дополнила большими каблуками. Звезда позировала на сцене, показывая себя во весь рост. На фото можно легко оценить длинные ноги певицы, которая их не скрывает.

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