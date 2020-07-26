Украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников необычным роликом

Так, в этот раз на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появился необычный домашний ролик, на котором звезда позировала в одном лишь домашнем свитере. Фанаты тут же оказались заинтригованы кадрами, что ранее сама певица опубликовала в своих Стори.

В небольшом ролике Тина в светло-лавандовом свитере позировала у окна, пикантно оголив стройные ножки. В отражении также видно. что Тина любуется закатом, а ее светлые волосы распущенны.

«Тиночка интриганка❤», - сообщается на странице «фанТины».

Вот что ответили поклонники:

«Ещё какая интриганка, наша любимая.❤️», «Ааа ну всее пожаррр😍😍😍❤️❤️», «Опасно вот так вид из окна снимать, фантине и этого достаточно, чтобы вычислить местонахождение 😂», «Женщина, хватит. Иначе буду требовать моральную компенсацию за потерю ориентации.», «Тина, почему ты такой ПОЖАР????!!!!!❤️🔥🔥🔥 тебе пора выпускать гайд- как поджаривать всех и все вокруг и при этом мило улыбаться😂🔥», «Вот тут момент такой, ну очень не понятный, что наша милая девчоночка нам внятно, то-ли пейзаж там где была тот показать, или ещё тем замануху кинуть», «Здорово воплощение красоты».

Также, чтобы подогреть интерес к своей персоне, звезда решила также поделиться жарким кадром в солнечном и милом образе. Тина Кароль опубликовала в Инстаграм на своей странице небольшой фотоколлаж, на котором появилась в одном лишь цветастом боди. Автором фотосессии выступил Антон Кулаковский.

На новом фото артистка позирует с яркой улыбкой на лице и склонившись вперед, скрывая частично свои формы в белом кружевном боди на тоненьких бретельках. При этом светло-бежевая ткань полностью расшита кружевами, похожими на цветы (ранее звезда выставляла похожие кадры в профиле).

«Невероятно красивая 😍», «Малышка!!😻😻❤️», «неперевершена 😍🤤», «Умиротворенная и нежная 🌸😻», «Слишком прекрасно😍❤️❤️», «Солнышко 😍😇🔥», «Нежность 🌸», «Очень😻», «Какая же вы красивая Тина❤️❤️», «Я в сказке? 😻👍», «Невероятная львица😍», «Сильно красиваяя😻🔥❤️», «Кайфую от ног, а улыбка вообще другой мир 😻🤤🤤🤤», «Боже мой что за милота 😻😻😻😻😻😻», «Солнышко✨😍 Невероятно красивая❤️», - пишут пользователи сети.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

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Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".