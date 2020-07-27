Украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников ярким кадром из новой фотосессии

Так, в этот раз на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появился кадр, который сама певица выкладывала в Сториз. На представленном фото Тина позировала в черной юбке-карандаше и коротеньком топе в тон. При этом на кадре видна необычная подпись.

"Магия начинается совсем скоро! Скорей бы... но я играю на ваших нервах..." - сообщается на показанном кадре. Склонившаяся на сером стуле Тина, показавшая также свой плоский животик, вызвала немалый ажиотаж в сети среди фанатов:

«Вы готовы? Как вы думаете что нас ждет?🎉😍❤️ #тинакароль #фантина», - пишут на странице фанТины.

Вот что пишут пользователи:

«Думаю, нас ждёт что то грандиозное (если мы конечно доживём)🗿😂», «Смерть моей нервной системы так точно🤪💕», «Я уже не знаю чего ждать🚬 🗿», «По идее, "Разрыв сердца"🔥🔥♥️😍😂», «От Тиночки можна ожидать все , что угодно, довела до экстаза 😍💛🔥», «Она нагло и открыто признается, что играет на наших нервах🔥», «Новый альбом! Надеюсь, эта Магия восстановит нам потом потерянные нервы?😂💜🔥✨», «...и кажется не хватает ещё одного #дантина в описании 🙈🙉🙊», «Что она задумала? Я устала пить таблетки от нервов».

Также, чтобы подогреть интерес к своей персоне, звезда решила также поделиться жарким кадром в солнечном и милом образе. Тина Кароль опубликовала в Инстаграм на своей странице небольшой фотоколлаж, на котором появилась в одном лишь цветастом боди. Автором фотосессии выступил Антон Кулаковский.

На новом фото артистка позирует с яркой улыбкой на лице и склонившись вперед, скрывая частично свои формы в белом кружевном боди на тоненьких бретельках. При этом светло-бежевая ткань полностью расшита кружевами, похожими на цветы (ранее звезда выставляла похожие кадры в профиле).

«Невероятно красивая 😍», «Малышка!!😻😻❤️», «неперевершена 😍🤤», «Умиротворенная и нежная 🌸😻», «Слишком прекрасно😍❤️❤️», «Солнышко 😍😇🔥», «Нежность 🌸», «Очень😻», «Какая же вы красивая Тина❤️❤️», «Я в сказке? 😻👍», «Невероятная львица😍», «Сильно красиваяя😻🔥❤️», «Кайфую от ног, а улыбка вообще другой мир 😻🤤🤤🤤», «Боже мой что за милота 😻😻😻😻😻😻», «Солнышко✨😍 Невероятно красивая❤️», - пишут пользователи сети.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".