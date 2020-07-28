Чоловік Наташі Корольової 50-річний російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко, відомий як Тарзан спантеличив несподіваним фото

Як передає Politeka.net, фотографією Сергій поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

На знімку Тарзан відображений в компанії напівоголених чоловіків неспортивної зовнішності. Більшість з них позує тільки в шортах, без сорому демонструючи великі животики.

«Спасибі, хлопці, за те, що ви є в моєму житті! Можайська forever! Це було незабутньо!» - підписав знімок Тарзан.

Ймовірно, мається на увазі Військовий інженерний інститут імені А. Ф. Можайського, де навчався Сергій Глушко.

Зазначимо, знімок спантеличив фоловерів артиста.

«В спортзал б їх зводили», «Ось, що значить заняття спортом пів життя! Не в образу чоловікам, але Ви виглядаєте в порівнянні з ними, як хлопчик», «Які молоденькі хлопці», «Уххххх .... 🔥», «Чому тебе не видно майже», - пишуть в коментарях.

А ось Наташа Корольова поставила знімку "лайк".

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