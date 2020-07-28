Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим опинилася в центрі небажаної уваги

Кілька днів тому російська актриса Христина Асмус вирішила розкрити деякі подробиці гучного розлучення. Вона розповіла, що розставання зі своїм чоловіком не було постановкою або жартом, як писали раніше в ЗМІ. При цьому Христина підкреслила, що рішення розлучитися з Гаріком Харламовим — її.

«Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману «Текст». Все-таки над відносинами потрібно працювати обом», — підкреслила російська актриса.

Після цього співачка припинила давати які-небудь коментарі і продовжила позитивно вести свій блог в Instagram, ділячись різними зауваженнями і розповідями про зйомки нових кінокартин. Тим часом на фант сторінках і онлайн-ЗМІ сімейний фото Гаріка і Христини провокують фанатів на серйозні суперечки.

Багатьох цікавить особисте життя зірок, тому під кожним сімейним фото екс-коханих можна помітити безліч різних коментарів:

«Продовження історії: ким був ініційований розлучення Гаріка Харламова і Христини Асмус?», «да кому це потрібно розводяться або немає,абсалютно все одно», «Взагалі по*ер. Ну розлучилися і розлучилися», «Чого пристали до людей? 75-80% шлюбів розпадається», «Вони розводяться або немає», «Асмус згубив її слабкий на передок», «Вони вже не цікаві», «Всі баби слабкі на передок перед гаманцем», «відразу було зрозуміло, що люди різні і стосунки приречені .... спроба не катування».

Раніше ми також писали, що Христина дуже багато працює над собою і ніколи не дає собі розслабитися. Завдяки різним дієтам, зірка живиться вкрай різноманітно. Обідає актриса завжди без хліба, кілька років тому вона виключила зі свого раціону і хліб і борошняні вироби. Схоже, її секрети краси дуже цікавлять фанатів, адже під кожним жарким фото дівчини можна знайти сотні коментарів з проханнями розповісти про її режим дня.

Як виявилося, дівчина не відмовляє собі в шоколаді і мороженому, ці калорійні солодощі, здавалося б повинні збільшити вагу, проте цього не відбувається. Як вважає сама Христина, головне дотримати норму. Раніше Христина розповіла, що насправді дуже швидко поправляється. Щоб залишатися в гарній формі, вона дотримується дієти і не перестає тренуватися. Представляємо вашій увазі топ образів Асмус, подчеркнувших її струнку фігуру.

Для того, щоб чудово виглядати, Христина дотримується певних правил. Слідувати їм вона звикла давно, адже коли вага прийшов в норму, залишилося лише закріплювати результат.

Христина не вечеряє калорійно, овочеві і фруктові пюре допомагають не набрати зайві кілограми, але в той же час дозволяють уникнути слабкості, яка характерна при дотриманні жорстких дієт.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.

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