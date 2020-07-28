Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым оказалась в центре нежелательного внимания

Несколько дней назад российская актриса Кристина Асмус решила раскрыть некоторые подробности громкого развода. Она рассказала, что расставание со своим мужчиной не было постановкой или шуткой, как писали ранее в СМИ. При этом Кристина подчеркнула, что решение развестись с Гариком Харламовым — ее.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — подчеркнула российская актриса.

После этого певица прекратила давать какие-либо комментарии и продолжила позитивно вести свой блог в Инстаграм, делясь различными замечаниями и рассказами о съемках новых кинокартин. Тем временем на фант страницах и онлайн-СМИ семейный фото Гарика и Кристины провоцируют фанатов на серьезные споры.

Многих интересует личная жизнь звезд, поэтому под каждым семейным фото экс-возлюбленных можно заметить множество различных комментариев:

«Продолжение истории: кем был инициирован развод Гарика Харламова и Кристины Асмус?», «да кому это нужно разводятся или нет,абсалютно все равно», «Вообще по*ер. Ну развелись и развелись», «Чего пристали к людям? 75-80% браков распадается», «Они разводятся или нет», «Асмус сгубил ее слабый передок», «Они уже не интересны», «Все бабы слабы на передок перед кошельком», «сразу было понятно, что люди разные и отношения обречены, .... попытка не пытка».

Ранее мы также писали, что Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.

Как оказалось, девушка не отказывает себе в шоколаде и мороженном, эти калорийные сладости, казалось бы должны увеличить вес, однако этого не происходит. Как считает сама Кристина, главное соблюсти норму. Ранее Кристина рассказала, что на самом деле очень быстро поправляется. Чтобы оставаться в нужной форме, она придерживается диеты и не перестает тренироваться. Представляем вашему вниманию топ образов Асмус, подчеркнувших ее стройную фигуру.

Для того чтобы прекрасно выглядеть, Кристина придерживается определенных правил. Следовать им она привыкла давно, ведь когда вес пришел в норму, осталось лишь закреплять результат.

Кристина не ужинает калорийно, овощные и фруктовые пюре помогают не набрать лишние килограммы, но в то же время позволяют избежать слабости, которая характерна при соблюдении жестких диет.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.