До яких цифр потрібно готуватися в обмінниках

Курс долара в Україні може з легкістю переступити позначку в 28 грн/$

Такий прогноз озвучив фінансист Андрій Шевчишин, передає Главред.

За його словами, найближчим часом долар продовжить рух в діапазоні 27,7−27,9 грн/$, але не виключений і підхід до позначки 28 гривень.

"Учасники ринку не поспішають здійснювати операції, вважаючи за краще зрозуміти розстановку сил. Девальвація минулого тижня виявилася досить істотною, що призвело до заяви влади про досягнення потрібних курсових рівнів. Також НБУ для підтримки гривні здійснив інтервенції на 350 мільйонів доларів.

Частина залученої минулого тижня валюти через єврооблігації може бути виведена на ринок, що стримує покупців. Між тим головними будуть позиція регулятора і дії нерезидентів зі спекулянтами, які зараз мають найбільший вплив на ринок", - попередив простих українців Шевчишин.

Інший експерт Гліб Вишлінський заявив, що основна проблема в Україні - думка політиків про те, чи є курс долара високим або низьким.

"...Для банківської системи така політика може стати тяжкою. Якщо люди чекають, що буде 10%, наприклад, з 27 до 30 грн, то хто буде розміщувати свої гроші на депозитах в українських банках під ті ж 10%, але на цілий рік, коли влада обіцяє девальвацію на 10% і дуже швидко. Відповідно, це призводить до того, що банки будуть змушені підвищувати ставки за депозитами, а високі ставки за депозитами — значить, більше треба платити вкладникам і, відповідно, під більш високі відсотки треба видавати кредити позичальникам...", - заявив аналітик у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що курс долара може піднятися до 28 грн/$ до кінця липня.

Як повідомляв аналітик Вадим Іосуб, вже в останній місяць літа американська валюта може торгуватися за 28,5 грн.

"Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкіше. При цьому фундаментальних причин для падіння гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з точки зору експорту, цін і обсягів", – розповідав експерт.

Нагадаємо, що долар зійшов з розуму, що відбувається з курсом валют і потрібно бігти в обмінник

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