Резкое подорожание доллара вызвало переполох среди украинцев

Однако советник президента по вопросам экономики Олег Устенко не советует людям бежать в обменники и скупать валюту. Причины он объяснил в эфире одной из программ на канале "Украина 24".

"Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет", - рассказал Устенко.

Советник Зеленского также пояснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.

"28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы окажутся на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года", - отметил он.

До этого мы рассказывали, что гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко. По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

По его словам, Украине необходимо усиление курса валют, иначе это негативно скажется на экспортерах, которые "не ожидают девальвации курса".

"Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривны/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – отметил он.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые миллиардные кредиты, выхода нет