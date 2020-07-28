Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль в серіалі «Величне століття», блиснула природною красою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Виклик прийнятий», — коротко говориться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Узерлі позує біля дерева без макіяжу, ефектно застигнувши в кадрі. Особливої краси фотографії додавало те, що вона була зроблена в чорно-білому стилі.
«Позаземна», «Обожнюю тебе, Хюрем!», «Вау», «топ», «найкрасивіша дівчинка у світі», «гарна, як завжди», «ти така красива», «ідеальна жінка», — пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося раніше, актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "величне століття" порадувала шанувальників яскравим знімком.
Мер'єм була одягнена в трендові речі 2020 року: вона одягла картату спідницю, білу сорочку, яку заправила тільки наполовину, залишивши другу половину на випуск. Крім цього, актриса зробила модну молодіжну зачіску у вигляді двох гульок. Зазначимо, що на свіжому фото Мер'єм виглядала дуже грайливим. Вона тримала в руках келих з лимонадом і пристрасно дивився в камеру.
«Один з моїх улюблених напоїв - наш органічний апельсиновий імбирний лимонад», - підписала знімок зірка серіалу, поділившись своїми уподобаннями.
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