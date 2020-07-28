Популярная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в сериале «Великолепный век», сверкнула естественной красотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вызов принят», — коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Узерли позирует возле дерева без макияжа, эффектно застыв в кадре. Особой красоты фотографии придавало то, что она была сделана в черно-белом стиле.

«Внеземная», «Обожаю тебя, Хюрем!», «Вау», «топ», «самая красивая девочка в мире», «красивая, как всегда», «ты такая красивая», «идеальная женщина», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" порадовала поклонников ярким снимком.

Мерьем была одета в самые трендовые вещи 2020 года: она надела клетчатую юбку и белую рубашку, которую заправила только наполовину, оставив вторую половину на выпуск. Кроме этого, актриса сделала модную молодежную прическу в виде двух гулек. Отметим, что на свежем фото Мерьем выглядела очень игривой. Она держала в руках бокал с лимонадом и страстно смотрела в камеру.

«Один из моих любимых напитков - наш органический апельсиновый имбирный лимонад», - подписала снимок звезда сериала, поделившись своими предпочтениями.

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

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