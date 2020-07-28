Українська гімнастка і учасниця «Кварталу 95» Катерина Нікітіна приголомшила видом, в якому вирішила прогулятися на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Усім прекрасним і продуктивного тижні!!!♥︎ Обіймаю ВАС усіх!!! У нас активно йде підготовка до зйомок жіночого кварталу», — йдеться в повідомленні.
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На опублікованих фотографіях Нікітіна позує в облягаючому топі без білизни, з-за чого в кадр потрапило зайве. А ось особа знаменитість вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.
На іншій фотографії красуня вже позує боком, заглядаючи в кадр.
«Ну це вже не чесно, заборонений прийом», «ліфон втратила», «як стирчать», «Ну що, є чим пишатися!», «Відмінна маскування. Просто ще один квітку на клумбі», «Прям американка з поліцейської академії», пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, 22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна розбурхала романтичним образом.
Дівчина опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала, судячи з фону, на даху високої споруди.
Катерина постала в облягаючому сірому топі й джинсових шортиках, блиснувши апетитними формами.
Зірка "Кварталу" зібрала волосся в пучок і спрямувала погляд у бік сонця, приклавши руку до чола.
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