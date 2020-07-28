Звезде есть, что показать

Украинская гимнастка и участница «Квартала 95» Екатерина Никитина ошеломила видом, в котором решила прогуляться на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Всем прекрасной и продуктивной недели!!!♥︎ Обнимаю ВАС всех!!! У нас активно идет подготовка к съемкам женского квартала», — говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Никитина позирует в облегающем топе без белья, из-за чего в кадр попало лишнее. А вот лицо знаменитость решила прикрыть при помощи больших очков.

На другой фотографии красотка уже позирует боком, заглядывая в кадр.

«Ну это уже не честно, запрещенный приём», «лифон потеряла», «как торчат», «Ну что, есть чем гордиться!», «Отличная маскировка. Просто ещё один цветок на клумбе», «Прям американка из полицейской академии», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, 22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина взбудоражила романтическим образом.

Девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала, судя по фону, на крыше высокого сооружения.

Екатерина предстала в облегающем сером топе и джинсовых шортиках, блеснув аппетитными формами.

Звезда "Квартала" собрала волосы в пучок и устремила взгляд в сторону солнца, приложив руку ко лбу.

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