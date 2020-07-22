22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина взбудоражила романтическим образом

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала, судя по фону, на крыше высокого сооружения.

Екатерина предстала в облегающем сером топе и джинсовых шортиках, блеснув аппетитными формами.

Звезда "Квартала" собрала волосы в пучок и устремила взгляд в сторону солнца, приложив руку ко лбу.

"Не переставай мечтать ♡✈︎", - подписала этот романтический снимок Никитина.

"Никогда ! Ты мое солнце, моя луна и все мои звезды 😔😗", - успел прокомментировать один из пользователей.

Ранее мы сообщали, что Никитина встревожила сеть своим эпичным падением. Красотка захотела выпендриться воздушным шпагатом, но что-то пошло не так и она свалилась.

"Когда перестаралась"🤦🏼‍♀️.Можно смотреть вечно 😂🔄 Мое первое падение из такого положения! Со мной любимая @tanet_vip !🥰 Я очень рада, что ты так ярко ворвалась в мою жизнь и помогла мне ее изменить в лучшую сторону ❤️ Благодаря тебе я начала бегать и вставать рано утром! И это только самая малость", - подписала кадры Екатерина.

Также мы писали, как Никитина позабавила публику фото в бикини. Девушка высунула язык и попыталась дотянуться до рассыпанных на груди чипсов. Для этого она даже натянула лямки.

"Море. 2020. Это было хорошо 👌🏻 Я бы сказала даже замечательно! Спасибо всем за отдых! А сегодня я иду в горы, впервые в жизни!", - подписала фото артистка.

"Какая красивая 😍 Хорошо вам отдохнуть в горах! ❤️🔥"; "Ваууу секси =)"; "Чем дальше тем интереснее фото🔥"; "Ты огонь ❤️", - отреагировали пользователи.

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