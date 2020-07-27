Бразильська модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду Victoria’s Secret, похвалилася ідеальним видом без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Не поспішайте відзначати в коментарях свою улюблену або не улюблену компанію, яка допомагає жінкам і трансжінкам по всьому світу», — йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Олівейра позує без білизни, прикривши пікантні місця рукою. Особливої краси знімку додало те, що він був зроблений в чорно-білому стилі.

«Божественні вигини», «це неймовірно красиво», «мила», «чому ти так гарно виглядаєш завжди..це так зачаровує і лякає одночасно», «вау», «ти ідеал! Знай про це», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Жизель Олівейра, яка стала відомою після участі у показах Victoria’s Secret, показала, як виглядає в повсякденному житті.

Красуня була одягнена в сірі спортивні штани й короткий жовтий топ. Наряд підкреслив пишні принади моделі.

Особливого шарму фото додав той факт, що Жизель була без краплі макіяжу. Попри це, виглядала вона ще краща, ніж при повному параді. Дівчина сиділа на травичці й насолоджувалася теплом. Видно, що відчувала себе красуня дуже комфортно.

Нагадаємо, що яскрава Жизель Олівейра пограла красою в непристойному костюмі: "Стигла полуниця".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в мінібікіні побешкетувала на пляжі: "Тримайте щелепи!".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра розляглася на підлозі заради пікантного фото.