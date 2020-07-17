Популярная бразильская модель Жизель Оливейра, которая стала известной после участия в показах Victoria’s Secret, показала, как выглядит в повседневной жизни

Как передает Politeka.net, свежее фото с прогулки в парке Жизель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в серые спортивные штаны и короткий желтый топ. Наряд подчеркнул пышные прелести модели.

Особого шарма фото добавил тот факт, что Жизель была без капли макияжа. Несмотря на это, выглядела она еще краше, чем при полном параде. Девушка сидела на травке и наслаждалась теплом. Видно, что чувствовала себя красотка очень комфортно.

За час фото звезды собрало более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты очень красивая», «Такая милая», «Натуральность тебе к лицу», «Как девочка», «Милый ребенок», «Вау, красотка», «Красивый топ», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра вышла прогуляться в весьма необычном наряде. Она надела розовые лосины и топ. Образ красотка дополнила черными солнцезащитными очками. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры девушки.

Кроме этого, недавно модель поделилась фото, на котором позировала в мини-бикини. Модель улеглась на пирсе, показав свою фигуру во всей красе. Маленькие клаптики ткани прикрыли только самое интимное.

Напомним, что яркая Жизель Оливейра поиграла красотой в неприличном костюме: "Спелая клубничка".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в мини-бикини пошалила на пляже: "Держите челюсти!".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра разлеглась на полу ради пикантного фото.