Популярна модель Емілі Ратаковскі наплювала на сором, блиснувши розкішними формами в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Знаменитості.
«Атласний купальник. Завтра», — йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Ратаковскі позує за краще задерті вгору руками, з-за чого в кадр потрапили розкішні принади знаменитості. Як можна помітити, наряд максимально підкреслює її розкішну фігуру. Це стало причиною яскравих коментарів з боку її прихильників.
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«Ти ангел», «Оце т чортиця!», «Який спокуса», «божественний вигляд», «ммм, мені подобається твоє бікіні», «королева!», «фігура – краса», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що модель і актриса Емілі Ратаковскі покорила відвертим фото.
На фан-сторінці в Instagram опублікували фото, на якому співачка з'явилася в незвичайному спокусливому купальнику.
Модель натягнула на свої пишні форми мініатюрний купальник, який ледве зміг прикрити її груди й інші інтимні місця. Особливої пікантності фото додали мотузочки, які Емілі обв'язала навколо талії. Красуня стояла біля паркану.
Судячи з фото, Ратаковски тільки прокинулася, оскільки її волосся були сильно розпатлане. Поруч з нею стояла її собака – частий гість на фото моделі.
Нагадаємо, що Ратаковскі показала свої "солодощі" на камеру в дуже пікантному ракурсі: "Дивіться в очі!".
А ще Politeka писала, що гаряча Ратаковскі блиснула пружними формами в одному мереживі: мрія всіх чоловіків.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Ратаковскі полонила принадами в міні-бікіні, вид ззаду вражає: «Бомба».