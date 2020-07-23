Американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников соблазнительными кадрами в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на страничке в Инстаграм звезды. Эмили была одета в нежный женственный купальник розового цвета. Красотка сидела возле бассейна, повернувшись спиной к камере. Эмили подняла вверх руки, чтобы собрать волосы и дать поклонникам рассмотреть ее аппетитную «пятую точку».

За час ее фото оценили более 530 тысяч раз. Популярность Ратаковски очень стремительно растет. Особенно после того, как она решила начать актерскую карьеру. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Бомба», «Очень рад, что вы меня всё-таки послушались и вернули свой цвет волос!», «Я на все готов ради тебя», «Пушка», «Люблю этот костюм!», «Выглядит так великолепно», «Милый ангел», «Ты в моем сердце», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски прогулялась по Нью-Йорку в весьма пикантном образе. Красотка выбрала безумно откровенный наряд, который могут носить лишь самые смелые модницы. Она надела черный топ с открытой спиной, а также джинсы с низкой посадкой. Поклонники смогли рассмотреть тонкую талию модели и ее плоский животик.

Напомним, что горячая Ратаковски в мини-бикини прижалась к своему пушистому другу: "Вау, несравненные".

Как ранее сообщала Politeka, Ратаковски выставила напоказ свои прелести в неожиданном месте: «Просто нет слов».

Также Politeka информировала, что Ратаковски показала свои "сладости" на камеру в слишком пикантном ракурсе: "Смотрите в глаза!".