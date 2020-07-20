Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя в зеркале и на домашнем селфи в новом купальнике

Эмили является востребованной моделью, поэтому старается подогревать интерес к собственной персоне не только постановочными кадрами из жарких фотосессий, но еще и пикантными домашними фото и кадрами из отдыха. Эмили очень любит баловать себя развлечениями на пляже и этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.net.

В разделе Стори в Инстаграм девушка показала, как готовится идти на пляж и показала модное бикини напростом селфи, восхитив видом без украшений и макияжа. Также Эмили поделилась роликом, в котором позировала перед стеклянной дверью и крутилась перед объективом, чтобы в очередной раз восхитить стройными формами. При этом фанаты могли отметить, что в глаза - лицо - знаменитости мало кто смотрит, ведь она всегда акцентирует внимание на груди.

Стоит отметить, несмотря на то, что модель является обладательницей довольно миниатюрных форм, любит есть также и вредную еду, сладкое и многое другое. Но при этом она никогда не пропускает тренировки.

И, судя по жаркому селфи без одежды это правда.

Отметим, не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных моделей в мире. При этом девушка является не только востребованной моделью, она успевает также много времени проводить дома, вместе с мужем, которым часто хвастается в своем профиле в Инстаграм.

Однако также Эмили любит показывать и себя на домашних кадрах. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках или белья, а также зачастую и в весьма провокационном виде в домашних пижамах. Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые. Сегодня девушка примерила весьма жаркую кофточку, едва ли скрывающую ее грудь без белья. Свой образ Эмили дополнила светло-серыми джинсами.

Волосы она оставила без укладок - не так давно модель сменила образ и полностью выкрасила шатенистые локоны в ярко-белые.

«Я уже совсем новый здесь, мне страшно ((поговори со мной», «Ты так хорошо выглядишь ♥ ️ ♥ ️», «хорошо, но ваши волосы !!!!!!!! ????? ❤️❤️❤️», «Хорошие формочки», «давайте веселиться со мной, детка ❤💖💓», «Предупреждение !!!! Это очень горячо», «Мэм, у вас здесь выскользнуло», «сладкий ангел️❤️❤️», «Это просто горячо, ты шалишь здесь?💕💕», «Откуда твои джинсы! 🧡», - написали пользователи Инстаграм.

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