От такой красоты нельзя оторвать глаза

Американская модель Эмили Ратаковски сверкнула идеальными формами в одном кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Ратаковски позирует в кружевном белье, демонстрируя аппетитные формы, игриво заглядывая в камеру. Дополняли образ знаменитости лишь элегантный кулон и красивый макияж.

Уточним, что на заднем фоне можно заметить не менее красивую картину. Однако поклонники Ратаковски могли наблюдать за идеальным внешним видом молча, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников соблазнительными кадрами в купальнике.

Свежее фото появилось на страничке в Инстаграм звезды. Эмили была одета в нежный женственный купальник розового цвета. Красотка сидела возле бассейна, повернувшись спиной к камере. Эмили подняла вверх руки, чтобы собрать волосы и дать поклонникам рассмотреть ее аппетитную «пятую точку».

За час ее фото оценили более 530 тысяч раз. Популярность Ратаковски очень стремительно растет. Особенно после того, как она решила начать актерскую карьеру. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

Напомним, что горячая Ратаковски в мини-бикини прижалась к своему пушистому другу: "Вау, несравненные".

Как ранее сообщала Politeka, Ратаковски выставила напоказ свои прелести в неожиданном месте: «Просто нет слов».

Также Politeka информировала, что Ратаковски показала свои "сладости" на камеру в слишком пикантном ракурсе: "Смотрите в глаза!".