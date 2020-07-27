Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула красою під час відпочинку в басейні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Ідеально», — коротко сказано в підпису.

Звернемо увагу, що на кадрах Кумейко позує в яскраво-помаранчевому мінісукні без білизни, яке максимально підкреслює її розкішні форми. При цьому красуня лежить на надувному матраці, зробленому у вигляді картоплі-фрі, паралельно тримаючи в руках їжу.

Уточнимо, що доповнювали образ виконавиці елегантні окуляри й гарна зачіска. Її прихильники активно лайкали кадри з кумиром, хоча і не зважилися їх коментувати.

Як повідомлялося раніше, ексучасниця гурту Nikita, співачка і діджей Анастасія Кумейко блиснула фігуркою в одному ліфчику.

у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому танцювала біля холодильника. На співачці були білі штани, а верхній одяг вона вирішила скинути з себе. Крім цього, красуня використовувала фільтр, який надів їй на обличчя шкіряну маску зайчика. Таким чином, Кумейко буквально влаштувала рольові ігри на кухні.

«Ох як гарно видно мої бублички, цукерки та інші «секретики» ідеальної фігури», - підписала зірка перше сторіс.

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