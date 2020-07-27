Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула красою під час відпочинку в басейні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Ідеально», — коротко сказано в підпису.

Звернемо увагу, що на кадрах Кумейко позує в яскраво-помаранчевому мінісукні без білизни, яке максимально підкреслює її розкішні форми. При цьому красуня лежить на надувному матраці, зробленому у вигляді картоплі-фрі, паралельно тримаючи в руках їжу.

Уточнимо, що доповнювали образ виконавиці елегантні окуляри й гарна зачіска. Її прихильники активно лайкали кадри з кумиром, хоча і не зважилися їх коментувати.

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Як повідомлялося раніше, ексучасниця гурту Nikita, співачка і діджей Анастасія Кумейко блиснула фігуркою в одному ліфчику.

у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому танцювала біля холодильника. На співачці були білі штани, а верхній одяг вона вирішила скинути з себе. Крім цього, красуня використовувала фільтр, який надів їй на обличчя шкіряну маску зайчика. Таким чином, Кумейко буквально влаштувала рольові ігри на кухні.

@anastasia_domination

Ииииидеально

♬ оригинальный звук - anastasia_domination

«Ох як гарно видно мої бублички, цукерки та інші «секретики» ідеальної фігури», - підписала зірка перше сторіс.

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