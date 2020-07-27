«Чорна пантера» Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників сміливим чином в леопардовому топі

Знаменитий «темний ангел» Наомі Кемпбелл опублікувала в своєму блозі в Instagram нове фото, яке, як завжди, викликало фурор серед шанувальників моделі. Образ зірки в леопардовому топі удостоївся компліментів, пише Politeka.net

Дива позувала на Селфі в леопардовому топі, який спокусливо здавив груди моделі, ніж створив яскравий акцент на фото. Образ Наомі Кемпбелл доповнила тонкими золотими ланцюжками з кулоном, а також - макіяжем з золотими тінями.

Такий «золотий шик» широко оцінили підписники зірки. У коментарях багато написали про те, що ангел буквально «блищить» і по-справжньому «палає». Крім того, деякі передплатники попросили Наомі навчити їх так виглядати на фото.

«Королева навчи мене» - написала Наомі Кембелл.

«Ти приголомшлива» - пишуть інші коментатори.

Відзначимо, що це далеко не самий відвертий образ моделі. Раніше Наомі Кембелл без жодних проблем позувала оголеною в пікантній фотосесії в метро. на знімках Кемпбелл позує абсолютно без білизни, прикриваючи пікантні місця ногами, волоссям і навіть ланцюжком від сумочки. Це єдиний аксесуар, який був на моделі. Знімки викликали справжній фурор серед її шанувальників.

«Це шедевр!», «Викликайте пожежних, тут вогонь», «Боже, яка ж ти гарна», «чорт, як тобі вдається бути настільки привабливою», «як ти це робиш? Як можеш виглядати на мільйон навіть в підземці і без одягу? ЯК? », - пишуть її шанувальники.

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