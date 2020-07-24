50-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл розбурхала пікантним фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала у відвертій міні-сукні на більярдному столі. Знаменитість спокусливо вигнула спинку, підкресливши ідеальну фігуру. До речі інтер'єр кімнати в червоних тонах, тепле освітлення і предмети розкоші додали знімку шарму.

Кемпбелл забралася на стіл прямо на підборах і встала на карачки, ефектно вхопившись за кий і прицілившись. Від такого видовища неможливо відірватися.

В підписі супермодель запропонувала шанувальника зіграти з нею партію: "Зіграємо у більярд з кимось?"

Користувачі не стримали емоцій, виливши їх у коментарях:

"Стоп! Я одержима 🖤"

"ти чудова❤️"

"У мене був більярдний стіл в моєму будинку. Безумовно думаю про те, щоб отримати ще один зараз. У всякому разі, ти виглядаєш добре, як завжди. ♥ ️ 🙌🏾"

"Мем, це не так, як ви граєте в більярд"

"Красива чорна пантера ❤️😘😍"

"Яке тіло ! 🖤 ✌️"

"Коли ти так говориш, хто посміє сказати «ні» 👣👍🏼🤩"

"О, ви, більярдна акула, напевно"

Раніше ми повідомляли, Кемпбелл полонила формами, повністю роздягнувшись заради смачного фото. З одягу на супермоделі були тільки чорний капелюх з великими полями і високі рукавички. Наомі ефектно схрестила руки, прикривши оголений бюст, але тим не менш залишивши шанувальникам натяк для фантазій.

«Як гарно, дуже чудово», «Так чудово», «Вау приголомшлива», «Дивовижна весь час», «Імператриця краси», «Чорна пантера», «Жінка без віку», «Нічого собі», - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл обмоталася білою хусткою і засвітила зайве без білизни: "Досконала красуня".

Як повідомляла Politeka, неперевершена Наомі Кемпбелл без одягу ледь прикрила принади руками: «У мене є…».

Також Politeka писала, що Наомі Кемпбелл повністю роздяглася заради пікантних фото в метро: "Це шедевр!".