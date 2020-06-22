Відома супермодель Наомі Кемпбелл показала незвичайні образи зі своїм хлопцем репером Скепта

На першому фото Наомі сидить в піджаку і спідниці. Поруч з нею позує її хлопець, який був у білих штанах і куртці. Образ пара доповнила очками, які повністю закрили очі. Друге фото виявилося цікавіше, адже Наомі і Скепта зняли одяг і обняли один одного. Чоловік закрив рукою найцікавіше своєї дівчини. Знімок вийшов максимально жарким і при цьому ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стоп. Між нами любов", - написала Наомі.

Фанати встигли поставити 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що?", "Чорний - це красиво", "Королева", "Наомі, ти завжди виглядаєш так елегантно і витончено, незалежно від того, наряд або випадок!", "Ви обидва милі".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників гарячим фото.

Варто відзначити, це одне з архівних фото, яке "чорна пантера" опублікувала у своєму Instagram.

За основу образу моделі були взяті вбрання африканських племен.

На голові красуні - намотаний великий відрізок тканини. На шиї перебувало чорне довге прикраса, а на руці браслет з черепашок.

Повідомлялося, що 49-річна відома модель, "чорна пантера" Наомі Кемпбелл з'явилася в досить відвертій сукні на одному із заходів.

Модель вирішила опублікувати знімок річної давності, де вона зображена під час однієї з весіль.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл без одягу і сорому ледь прикрила принади волоссям

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