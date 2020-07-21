Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл взяла участь у відвертій фотосесії

У себе в Instagram красуня поділилася фотографією, на якій постала повністю оголеною, передає Politeka.net. 50-річна модель наплювала на вік і повністю роздяглася заради пікантних кадрів. З одягу на жінці був тільки капелюх і рукавички. Наомі елегантно схрестила руки, прикривши інтимні місця, але в кадр все одно потрапили її ідеальні вигини. Особливого шарму образу додало довге гладке волосся зірки.

За дві години пост супермоделі зібрав понад 70 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Як гарно, дуже чудово», «Так чудово», «Вау приголомшлива», «Дивовижна весь час», «Імператриця краси», «Чорна пантера», «Жінка без віку», «Нічого собі», - пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що трохи раніше Наомі публікувала відео з цієї зйомки. На ньому вона позувала перед камерою, демонструючи всьому світу свою вічну красу.

Раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл показала незвичайні образи зі своїм хлопцем репером Скептою. Модель сиділа в піджаку і спідниці, а поруч з нею сидів хлопець у білих штанах і куртці. Образ пара доповнила очками, які повністю закрили очі.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл обмоталася білою хусткою і засвітила зайве без білизни: "Досконала красуня".

Як повідомляла Politeka, неперевершена Наомі Кемпбелл без одягу ледь прикрила принади руками: «У мене є…».

Також Politeka писала, що Наомі Кемпбелл повністю роздяглася заради пікантних фото в метро: "Це шедевр!".