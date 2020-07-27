Російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Гаріком Харламовим, здивувала зізнанням про свою кар'єру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Просто нереальні новини!!!!!!! ⚡️⚡️⚡️ Наш фільм «Кітобой» увійшов в програму Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Робота над проєктом йшла понад 7 років», — йдеться в повідомленні.

Асмус також поділилася кадрами з місця зйомок: на них вона виглядає явно «виснажено» і йде в бік бару в темному провулку, де також з'являється ефектна блондинка і група молодих людей.

«Дружина актриса - горе в сім'ї!», «Нічого собі», «що ти там забула? Невже думаєш, що виграєш?», «Коли цей фільм виходить? Мені там одна сцена хвилює )))», «клас», «не може бути», «мої привітання», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, актриса Христина Асмус похвалилася ідеальною фігурою відразу в декількох яскравих нарядах

Як відомо, Христина дуже багато працює над собою і ніколи не дає собі розслабитися. Завдяки різним дієтам, зірка живиться вкрай різноманітно. Обідає актриса завжди без хліба, кілька років тому вона виключила зі свого раціону і хліб і борошняні вироби. Схоже, її секрети краси дуже цікавлять фанатів, адже під кожним жарким фото дівчини можна знайти сотні коментарів з проханнями розповісти про її режим дня.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.