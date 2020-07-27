Популярная актриса Кристина Асмус похвасталась идеальной фигурой сразу в нескольких пикантных нарядах

Как известно, Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.

Как оказалось, девушка не отказывает себе в шоколаде и мороженном, эти калорийные сладости, казалось бы должны увеличить вес, однако этого не происходит. Как считает сама Кристина, главное соблюсти норму. Ранее Кристина рассказала, что на самом деле очень быстро поправляется. Чтобы оставаться в нужной форме, она придерживается диеты и не перестает тренироваться. Представляем вашему вниманию топ образов Асмус, подчеркнувших ее стройную фигуру.

Для того чтобы прекрасно выглядеть, Кристина придерживается определенных правил. Следовать им она привыкла давно, ведь когда вес пришел в норму, осталось лишь закреплять результат.

Кристина не ужинает калорийно, овощные и фруктовые пюре помогают не набрать лишние килограммы, но в то же время позволяют избежать слабости, которая характерна при соблюдении жестких диет.

Также актриса не ест мучное, только иногда позволяет себе шоколад или мороженое. Овощи, зелень, злаки, фрукты, нежирное мясо и рыба составляют большую часть рациона Кристины.

При этом девушка не ест жареное, предпочитая делать блюда на пару или тушить. Также девушка предпочитает не только правильно питаться, но и держать баланс воды в норме, что крайне важно.

Актриса употребляет не менее двух литров воды в сутки. Она полностью отказалась от кофе и лимонада, соков в пакетиках и алкогольных напитков.

Также Кристина Асмус показала комичный момент со съемок. На выложенных кадрах Кристина Асмус в роскошном черном платье, под которым очевидно нет бюстгальтера, идет по корридору, но внезапно падает, подвернув ногу. Актриса показала крупным планом свое лицо, которое изо всех сил пытается сохранить невозмутимое выражение вместе с достойным видом.

"Главное не падать духом! 😂😂😂", - подчеркнула Кристина Асмус в описании.

Некоторые пользователи социально сети всерьез обеспокоились состоянием знаменитости после неприятного случая, но многие восприняли ситуацию с юмором:

"Ножка целая? Не повредила?"; "Как же это грациозно - твоя походка🌺; "Классное платье 👌"; "Я за вас испугалась! Будьте аккуратнее"; "Правильно, а если и упала,то с видом «так и задумано!!!»😁👏🏻"; "Ох,так ножку вывернула😱. Берегите себя☺️🌹🌹🌹"; "Даже падаешь красиво"; "Какая дерзкая 😉👌 повезло Бульдогу😎👍".

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

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