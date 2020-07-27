Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с супругом Гариком Харламовым, удивила признанием о своей карьере

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Просто нереальные новости!!!!!!! ⚡️⚡️⚡️ Наш фильм «Китобой» вошёл в программу Венецианского международного кинофестиваля. Работа над проектом шла более 7 лет», — говорится в сообщении.

Асмус также поделилась кадрами с места съемок: на них она выглядит явно «потрепанно» и идет в сторону бара в темном переулке, где также появляется эффектная блондинка и группа молодых людей.

«Жена актриса - горе в семье!», «Ничего себе», «что ты там забыла? Неужели думаешь, что выиграешь?», «Когда этот фильм выходит? Мне там одна сцена волнует )))», «класс», «не может быть», «мои поздравления», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, актриса Кристина Асмус похвасталась идеальной фигурой сразу в нескольких пикантных нарядах

Как известно, Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.