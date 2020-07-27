Онука російського актора Михайла Боярського Катерина не перестає дивувати, влаштувавши розкішний танець в одній майці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Дай знати, якщо річок», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Катерина Боярська в одній чорній майці влаштовує запальний танець під музику, ефектно рухаючи тілом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ідеальний розмір», «Ідеально підстрибують», «класна», «ідеальна», — пишуть вони.

До цього ми писали, що онука актора Михайла Боярського Катерина блиснула пишними грудьми в тісному жовтій сукні, влаштувавши пікантний танець

Так, красуня облягла шостий розмір тісною сукнею, елегантно танцюючи на камеру. З-за цього принади знаменитості буквально вистрибували з наряду. На це звернули увагу її шанувальники.

«Я не дивився на них. Це вони дивилися на мене!», «Я не дивлюсь, Я не дивлюсь. Я не дивлюся», «вони самі на мене дивилися...», «Вибачте, але мені подобається сукня», «ЯКЕ ГАРНЕ ПЛАТТЯ», «Вони зваблюють!», «Аж вивалюються!», «Як підстрибують!», Вау шикардос. Прям все як треба. Тільки ще розпустити волосся і все», «Не в образу, але таке відчуття що принади зараз викотиться з орбіт», «головне що б не полопалися», — пишуть вони.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.