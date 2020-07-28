Курс валют в Україні 28 липня здивує змінами, гривні вдасться практично неможливе відносно долара

Так, початок торгів на міжбанку почнеться буквально з дежавю: стодоларова купюра набере лише 12 копійок. Вчора валюта різко підскочила, але тут же отримала відсіч від гривні: 2777,63 гривні, передає Politeka.

Водночас євро буквально «випустять з-під уваги», що стане причиною несподіваного стрибка на старті торгів: +38,03 грн.

Курс валют від НБУ на 28 липня:

100 доларів   2775,51 грн;

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100 євро — 3260,49 грн.

Гривня не особливо розгубиться, виплеснувши свій гнів на російський рубль: національна валюта Москви впаде до 38 копійок за одну банкноту.

долар, гривня, курс валют

До цього ми розповідали, що за словами економічного експерта Вадима Іосуба, курс долара може переступити через відмітку у 28 гривень і до кінця місяця подорожчати до 28,5 грн/$.

Експерт не сумнівається, що страх щодо того, що долар підвищать, призводить до ще більшої девальвації національної валюти.

"Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкіше. При цьому фундаментальних причин для падіння гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з точки зору експорту, цін і обсягів", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що долар зійшов з розуму, що відбувається з курсом валют і потрібно бігти в обмінник

А ще Politeka писала, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися

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