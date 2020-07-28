Курс валют в Україні 28 липня здивує змінами, гривні вдасться практично неможливе відносно долара
Так, початок торгів на міжбанку почнеться буквально з дежавю: стодоларова купюра набере лише 12 копійок. Вчора валюта різко підскочила, але тут же отримала відсіч від гривні: 2777,63 гривні, передає Politeka.
Водночас євро буквально «випустять з-під уваги», що стане причиною несподіваного стрибка на старті торгів: +38,03 грн.
Курс валют від НБУ на 28 липня:
100 доларів 2775,51 грн;
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100 євро — 3260,49 грн.
Гривня не особливо розгубиться, виплеснувши свій гнів на російський рубль: національна валюта Москви впаде до 38 копійок за одну банкноту.
До цього ми розповідали, що за словами економічного експерта Вадима Іосуба, курс долара може переступити через відмітку у 28 гривень і до кінця місяця подорожчати до 28,5 грн/$.
Експерт не сумнівається, що страх щодо того, що долар підвищать, призводить до ще більшої девальвації національної валюти.
"Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкіше. При цьому фундаментальних причин для падіння гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з точки зору експорту, цін і обсягів", – підкреслив експерт.
Нагадаємо, що долар зійшов з розуму, що відбувається з курсом валют і потрібно бігти в обмінник
А ще Politeka писала, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися
Також Politeka повідомляла, що гривня раптово дасть долара відсіч, НБУ поновив курс валют